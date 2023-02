“1.250 extra woningen tegen 2040, dakloze gezinnen vermijden”: nieuwe woonmaatschappij sociaal wonen (sw+) legt lat hoog

Kortrijk en Wevelgem houden een nieuwe woonmaatschappij boven de doopvont. Sociaal wonen (sw+) krijgt zo’n 4.500 woningen in portefeuille. Tegen het najaar is er een eengemaakte wachtlijst, met een objectief puntensysteem. “Hoe groter de miserie van de mensen, hoe groter de kans op een sociale woning”, zegt Kortrijks schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (Vooruit).

Vlaanderen legt sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen op om te fuseren. Dat is ook voor Wonen Regio Kortrijk, De Poort - allebei in Kortrijk - en De Vlashaard in Wevelgem zo, die tot een nieuwe woonmaatschappij samengaan. Donderdagmiddag werden de nieuwe naam en het nieuwe logo bekendgemaakt, in De Poort. Met zo’n 4.500 woningen krijgt sociaal wonen Kortrijk + Wevelgem mee de verantwoordelijkheid over een niet te onderschatten populatie van ongeveer 9.000 mensen.

Quote We moeten de toewij­zings­re­gels afstemmen, anders dreigen volgens berekenin­gen 88 gezinnen per jaar dakloos te worden schepen Philippe De Coene

De nieuwe woonmaatschappij start bovendien met een wachtlijst waar zo’n 3.500 mensen op staan. “We willen tegen 23 oktober een eengemaakte en uitgezuiverde wachtlijst, zonder dubbele tellingen bijvoorbeeld. En waarop we duidelijk zien waar de echte behoeftes zijn”, zegt Kortrijks schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). “We moeten de toewijzingsregels afstemmen, anders dreigen volgens berekeningen 88 gezinnen per jaar dakloos te worden. We gaan dat doen door een objectief puntensysteem af te spreken. Wie de grootste woonnood heeft, moet het eerst aan bod komen”, zegt schepen De Coene.

De fusie wordt symbolisch met handtekeningen bekrachtigd, hier door Wonen Regio Kortrijk-voorzitter Veronique Decaluwé

Ook belangrijk: de nieuwe woonmaatschappij toont ambitie. Het doel is om werk te maken van 1.250 nieuwe sociale woningen tegen 2040: duizend in Kortrijk en 250 in Wevelgem. Meer kwantiteit dus, maar ook met aandacht voor kwalitatieve woningen. Waar precies, is nog te bepalen. “We gaan kijken waar er grond is, waar we kunnen verdichten, waar het beter is om te renoveren…”, zegt schepen Wout Maddens.

Quote We worden al te vaak en te makkelijk in een negatieve hoek geduwd. Terwijl we net aan leefbare sociale buurten werken Chris Loosvelt, voorzitter van De Vlashaard

Nog een doel is het verder verbeteren van de klantvriendelijkheid, waar al hard aan gewerkt is onder impuls van gewezen voorzitter Maxim Veys (Vooruit) en huidig voorzitter Veronique Decaluwé (Team Burgemeester) van Wonen Regio Kortrijk. “Er is in dat kader ook een performante leerwerkplaats, bij De Poort, voor technisch onderhoud van woningen en waar de begeleiders op weg geholpen worden naar een echte job. De zestien begeleiders van de leerwerkplaats worden meegenomen in het verhaal. Acht gaan in de nieuwe woonmaatschappij aan de slag, acht gaan naar de leerwerkplaats van het OCMW”, stelt Philippe De Coene.

De fusie wordt symbolisch met handtekeningen bekrachtigd, hier door schepen van Wonen Mathieu Desmet (CD&V) van Wevelgem

De nieuwe woonmaatschappij zal aan een positiever imago werken. “We worden al te vaak en te makkelijk in een negatieve hoek geduwd. Terwijl er net veel mooie verhalen zijn. We zetten ons in voor wie het nodig heeft. We werken aan leefbare sociale buurten: via woonbegeleiding, wijkwerkingen, buurtbabbels…”, zegt voorzitter Chris Loosvelt van De Vlashaard in Wevelgem.

Quote Er wijzigt voorlopig niets. Mensen kunnen nog steeds bij hun vertrouwde contactper­soon terecht, op dezelfde plek als voorheen Wonen Regio Kortrijk-voorzitter Veronique Decaluwé

Thomas Raes en Karel Maddens leiden als directeurs de nieuwe organisatie in goeie banen. Alle zestig medewerkers blijven. Sociaal wonen Kortrijk + Wevelgem start als nieuwe woonmaatschappij juridisch op 9 juni. “Wat niét betekent dat er dan van alles verandert voor (kandidaat-)huurders of eigenaars. Er wijzigt voorlopig niets. Mensen kunnen nog steeds bij hun vertrouwde contactpersoon terecht, op dezelfde plek. En zodra er iets verandert, lichten we onze klanten goed en tijdig in”, zegt Wonen Regio Kortrijk-voorzitter Veronique Decaluwé. “De ankerpunten in Kortrijk en Wevelgem blijven, we centraliseren niet”, geeft schepen Wout Maddens mee.

sw+ drinkflesjes

Nog dit: de nieuwe woonmaatschappij blijft inzetten op het screenen van inwoners die een sociale woning huren, maar een eigendom in het buitenland blijken te bezitten. Die riskeren uit hun sociale woning gezet te worden. Wat al twee keer gebeurde. Er zijn zo’n tien dossiers in (voor)onderzoek.

Burgers vinden op www.swplus.be een antwoord op de meest gestelde vragen.

De fusie wordt symbolisch met handtekeningen bekrachtigd, hier door Kortrijks schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene

