1.200 kilogram coke in vrachtwagen gevonden: drie van vijf verdachten vrijgesproken

Vlamertinge/Kortrijk Ex-voorzitter van basketbal­club Kortrijk Sport Jacques Planckaert (67) overleden: “De gedreven­heid van papa was eindeloos”

In het UZ Gent is Jacques Planckaert (67) uit Vlamertinge overleden. Hij was zaakvoerder van de autogarage Euro-Cars in de Veurnseweg in Ieper en sedert 2015 eigenaar van een filiaal van autogroothandel Dex op de Ieperse industriezone. Daarnaast was hij een tijdlang voorzitter van basketbalclub Kortrijk Sport, dat vandaag deel uitmaakt van het gefuseerde Kortrijk Spurs.

15 november