Zijn de appartementsprijzen in Kortessem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Genk Stad Genk stuurt uitnodi­ging voor het middelbaar... naar peuters die 2 jaar worden

“Beste ouder, in september gaat uw zoon of dochter naar het middelbaar onderwijs. Dat is een grote stap voor uw kind en voor u”, zo begint de brief die tientallen ouders in Genk deze week in de bus zagen vallen. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de ouders allemaal kinderen hebben die amper 1 à 2 jaar zijn. Er is een klein foutje gebeurd, laat de stad weten.

1 maart