Wordt Vliermaal het mooiste kerstdorp? Al meer dan 200 verlichte kerstdennen

Wie zondag door Vliermaal passeerde, zag mogelijk de kar al passeren met een pak kerstdennen op. Het ging om een initiatief van Vliermaal Events die eerder een oproep hadden gelanceerd om kerstdennen bij hen te bestellen. “Je kon er mét of zonder kerstlichtjes bestellen, en die zouden we dan aan huis leveren", vertelt Jordy Lemmens, één van de leden binnen de organisatie.

“We redeneerden dat als we de kerstdennen aan de deur zouden leveren, de drempel lager zou liggen om te bestellen, en dat bleek ook te kloppen. We mogen van een succes spreken, bijna 200 mensen gingen in op het voorstel.” De bedoeling is dus dat de dennen aan de voordeur of aan de voorzijde van het huis worden opgesteld, zodat de sfeer in de straat nog meer zou floreren.

“Het basisidee ontstond eigenlijk met de nieuwe cafébaas van het Vlierhof hier in het dorp. Hij kleedde zijn zaak al heel mooi in, en andere huizen zijn hem daarin gevolgd. Nu willen we alles uit de kast halen om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, zodat Vliermaal op de kaart wordt gezet en wie weet wel het mooiste kerstdorp van Vlaanderen wordt.”

Kerstwandeling

Anderzijds is de oproep tot het versieren van de woning geen toeval, want zaterdag vindt in Vliermaal een gratis kerstwandeling plaats. “Wie toch nog graag een eigen kerstden in de voortuin wil, kan ons nog contacteren, zodat die er zeker staat met de kerstwandeling. Dit is één van de evenementen die we graag willen organiseren, en zo willen we leven brengen in Vliermaal. De mensen - en zeker de oudere inwoners - reageren alvast zeer positief.”

“Ook naar de zomer toe hopen we meer mensen naar de kermis te krijgen, waar we dan ook activiteiten of evenementen in het dorp aan kunnen koppelen. Zo kunnen we de gemeenschap dichter bij elkaar brengen. Bij onze vzw zijn sinds kort ook veel nieuwe mensen actief die graag meedenken en de handen uit de mouwen steken. Dat doet ons allemaal veel deugd.”

