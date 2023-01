Werken aan nutsleidingen in Kortessem

Sint-Truiden Parket vraagt interne­ring voor zestiger na aanranding van zorgkundi­ge en stagiaire

Een zestiger uit Sint-Truiden, die momenteel in hechtenis zit, riskeert internering voor de aanranding van een zorgkundige en een stagiaire in zijn huis op 4 juni 2021. Een deskundige oordeelde dat de man aan een geestesstoornis leed, waardoor hij zijn daden niet kan controleren. Op basis van het deskundig verslag heeft de openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank de internering van de man gevorderd.

6 januari