WEER. Vanochtend kans op bewolking in Kortessem

REPORTAGE. Wij maakten de overwin­ning van Luca Brecel mee in ‘zijn’ snooker­club in Genk: “Hij kan de toekomst van de sport in ons land weer leven inblazen”

“Als Luca hier snookert, is dat eerder vriendschappelijk. Hij speelt nu eenmaal op een ander niveau dan ons. Maar hij blijft een gewone jongen.” Die gewone jongen, Luca Brecel, mag zich sinds gisteren wereldkampioen van het snooker noemen. In zijn thuishaven, snookerclub Riley Inn, werd zijn titel met de nodige ambiance gevierd. “Het was even bibberen, maar wat heeft hij fenomenaal gespeeld”, klinkt het bij de club.