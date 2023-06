WEER. Vanochtend kans op bewolking in Kortessem

REPORTAGE. Chihuahua Billie (2) bezoekt baasje Sabien (46) in eerste huisdieren­pa­vil­joen van Vlaams ziekenhuis: “Hem kunnen knuffelen, doet zo’n deugd”

Het eerste Vlaamse ziekenhuis met een eigen huisdierenpaviljoen ligt in Sint-Truiden. In het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn honden en katten voortaan op afspraak welkom. “Patiënten gaven zélf aan dat ze hun huisdieren misten en daar zijn we mee aan de slag gegaan”, zegt psychologe Nele Kerkhofs. Billie (2), een chihuahua, kwam de zetel in het paviljoen alvast eens uittesten. Tot blijdschap van baasje Sabien (46). “Want sinds de diagnose ‘kanker’ is het ziekenhuis mijn tweede thuis.”