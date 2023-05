WEER. Vanochtend kans op bewolking in Kortessem

AWV organi­seert infomarkt op 3 mei over renovatie snelwegpar­kings E313 in Diepenbeek

Op woensdag 3 mei organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een infomarkt over de renovatie en uitbreiding van de bestaande snelwegparkings langs de E313 in Diepenbeek. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil zo de verouderde infrastructuur vernieuwen en het structureel tekort aan vrachtwagenparkings in Vlaanderen aanpakken.