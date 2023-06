WEER. Vanochtend helder weer in Kortessem

Ex-parketmede­werk­ster riskeert vier jaar cel voor cannabis­plan­ta­ge in speciaal aangelegde kelder: “Snapt u eigenlijk wel waar u mee bezig was?”

“Het is verontrustend hoe makkelijk ze hier bij justitie als ‘modelwerkneemster’ is binnen geraakt om nadien haar macht te gebruiken voor het criminele milieu.” De aanklager haalde hard uit naar een voormalig medewerkster (39) van het politieparket, die terechtstond voor een cannabisplantage in een speciaal aangelegde betonnen kelder in de tuin van haar ouderlijke woning in Maasmechelen. Samen met haar vader, die in 2021 al veroordeeld werd, riskeert ze een stevige celstraf. “De inkt van het vorig vonnis was nog niet droog, toen de kelder uitgegraven werd.”