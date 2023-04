WEER. Kans op bewolking in Kortessem vanochtend

RESTOTIP. Tropical Poké Bowl in Tongeren: “Toen we pas openden, dachten we voorraad voor een week te hebben. De eerste dag was alles uitver­kocht”

De lente is begonnen en dat is deels te danken aan Tongenaren Jules Bierwerts (18) en Indiana Jans (20). De twee jonge ondernemers openden midden maart hun horecazaak ‘Tropical Poké Bowl’ in de Maastrichterstraat en brengen daarmee het populaire Hawaïaanse gerecht naar Tongeren, én heel wat zomerse vibes. Wij gingen alvast eens proeven.