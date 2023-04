WEER. Kans op bewolking in Kortessem vanochtend

autosport Brent Verheyen gaat Europa in en droomt van de 24 Uur van Le Mans

Het voorbije weekend werden in het bedrijfsgebouw van Narviflex in Geel het programma en de wagens van Brent Verheyen voor het autosportseizoen 2023 voorgesteld. De jonge Limburger trekt Europa in en dat met een deelname aan de internationaal gereputeerde Le Mans Cup. Hij doet dit met de Duqueine M30-D08 LMP3 van Haegeli by T2 Racing aan de zijde van de Zwitser Pieder Decurtins. Ook de 24 Uur van Zolder staat op het programma, met een BMW van AR Performance in de TA-klasse.