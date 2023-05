WEER. In Kortessem redelijk helder weer vanochtend

EK Oriëntatie­lo­pen komt in 2025 voor het eerst naar ons land: “400 beste atleten uit heel Europa zullen strijd met elkaar aangaan in Hasselt”

Het Europees Kampioenschap Oriëntatielopen zal in 2025 voor het eerst neerstrijken in ons land, in de Limburgse hoofdstad Hasselt. Van 27 tot 31 augustus strijden de 300 à 400 beste atleten uit heel Europa voor de medailles in 3 disciplines. Of er een Belgische kanshebber tussen zit? Yannick Michiels tekent alvast present. “Er valt nog één stap te zetten: meestrijden voor goud", aldus Michiels.