WEER. In Kortessem bewolking vanochtend

Kermis Genk gaat vrijdag van start, jaarbeurs komt na 35 jaar terug: “Werd vroeger ‘het grootste café van Genk’ genoemd”

Op vrijdag 28 april maken de straten in Genk-centrum weer plaats voor de 1-meikermis, goed voor 1,4 kilometer aan kermisattracties. Nieuw dit jaar is ook de jaarbeurs, die je voor het eerst sinds 1988 weer kan bezoeken in de Limburghal.