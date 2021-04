Tweelingbroers supporteren vanavond elk voor andere ploeg: “We kijken samen, maar zwijgen wanneer dat moet”

Genk Sint-Martinus­kerk stelt eigen ‘kerkschat­ten’ tentoon

23 april De Sint-Martinuskerk trapt op Erfgoeddag een eigen tentoonstelling in de kerk af. Verschillende objecten die te maken hebben met de kerk zijn er te zien. “Mensen hoeven niet altijd naar een kathedraal in een grote stad als Antwerpen af te zakken om ‘kerkschatten’ te bezichtigen. Ook hier in Genk mogen we fier zijn op wat we kunnen tonen.”