Twee incidenten in één week tijd bij installa­tie digitale meter, Fluvius reageert: “We sturen echt niet eender welke technieker op pad”

Vroeg of laat krijg jij er ook één: de digitale energiemeter. Maar de installatie ervan blijkt niet altijd even vlot te gaan. Op een week tijd raakte in Hoeselt een technicus gewond, terwijl in Kessel-Lo een kortsluiting ontstond door een vergissing van twee installateurs. Moeten we nu allemaal ongerust zijn wanneer een technieker bij ons langskomt? En welke maatregelen neemt Fluvius om fouten te voorkomen? David Callens, regionaal woordvoerder voor Fluvius reageert.