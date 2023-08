Na negen jaar weet verpleeg­kun­di­ge nog niet of ze schuldig is aan dood Maria Blanco (70): rechter roept deskundi­gen op als extra getuigen

Negen jaar nadat verpleegkundige S.R. (42) mogelijk de foute pijnmedicatie toediende aan Maria Blanco (70), volgt vandaag dan toch geen uitspraak in de rechtbank. De verpleegkundige riskeert zes jaar cel, maar het is niet duidelijk of de pijnmedicatie Maria’s dood veroorzaakte, dan wel een muntstuk dat diep in haar keel vast zat, wellicht een gevolg van een oud Siciliaans gebruik. De strafrechter roept nu twee wetsartsen en een toxicoloog op om in november te getuigen. En dat kan alsnog zorgen voor een belangrijke wending.