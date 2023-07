Regenbuien, maar soms ook zon in Kortessem vandaag

Dit keer geen rave in Sint-Trui­den, maar toch kan boer Jos niet dorsen: “Tot maandag zijn de poorten naar mijn veld gebarrica­deerd”

Boer Jos Smets uit Sint-Truiden ondervindt voor de tweede keer in amper tien weken last van een illegale raveparty. Eind april vertrappelden de ravers zijn pas gezaaide bietenvelden, nu geraakt hij niet aan zijn akkers vol gerst die dringend gedorst moeten worden. De poorten van het militair domein in Brustem, waar Jos’ velden liggen, zijn volledig gebarricadeerd met betonnen blokken. “En dat nog tot maandag. Ik zou ze zelf kunnen wegslepen, maar dat durf ik niet", vertelt Jos Smets.