PORTRET. ‘Slechtste kotbazen van Vlaanderen’ vernielden 10 hectare aan beschermd natuurgebied rond hun twee kastelen

Kortessem/Hoeselt Beruchte familie Appeltans doet tegenwoor­dig ook aan illegale ontbossing: “Ze betalen de boetes met plezier en gaan gewoon verder met kappen”

We kennen de Truiense familie Appeltans vooral als huisjesmelkers, maar tegenwoordig doen ze blijkbaar ook aan illegale bomenkap. Vader en zoon lieten, tegen hun kapmachtiging in, alle waardevolle bomen rond het Kasteel van Jongenbos in Kortessem een kopje kleiner maken. Eerder kregen de twee al een fikse geldboete voor een soortgelijke actie in Hoeselt.

14:04