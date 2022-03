Op huizenjacht in...Kortessem: “Voor een nieuwbouw in deze rustige gemeente betaal je al snel 400.000 euro of meer”

Op een boogscheut van Hasselt, in het rustige Haspengouw, ligt Kortessem: een landelijke gemeente met zo'n 8.000 inwoners, vijf deelgemeenten en zes kerkdorpen. “Het is die rust die de meeste inwoners echt aantrekt", zegt vastgoedmakelaar Rudiger Hertogen die al 25 jaar in de streek aan de slag is. “Er zijn veel fiets- en wandelpaden, het prachtige Bellevuebos ligt deels in Kortessem, de fruitstreek staat elk jaar prachtig in bloei en bovendien heb je er ook echt alles. Voor je boodschappen, moet je de gemeente niet uit," legt Hertogen uit, “Maar wie toch naar Hasselt wilt, heeft geluk want er is ook nog een uitstekende verbinding met de stad.”