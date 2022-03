Kortessem zoekt herinneringen aan dikste mammoetboom van Limburg

Eisden RESTOTIP. QE’BAB in Maasmeche­len: “Concept van kebabzaak na 50 jaar compleet vernieuwd”

Het multiculturele in Eisden is al lang niet meer weg te denken en daar horen ook de kebabzaken bij. Niets mis met de gekende stijl uit de jaren negentig, maar het concept dat Celil Ulusoy en Mustafa Sak uit de grond stampten is ongezien in Limburg. Vooral de manier van bestellen is ver vooruit op zijn tijd. “We bestaan nog maar acht maanden, maar de mensen weten ons te vinden", zegt Celil. Wij gingen langs.

11 maart