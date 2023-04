In Kortessem heldere ochtend

Jaar na zware brand heropent restaurant Vleesge­groet op site van ‘t Veiling­huis: “Naast brasserie en feestzalen hebben we nu ook een écht grillres­tau­rant”

Op 29 januari 2022 maakte een zware keukenbrand plots een einde aan restaurant Vleesgegroet in het centrum van Sint-Truiden. Een dik jaar later zijn eigenaars Lars Vandenreijt en Sanne Menten klaar om er weer in te vliegen. Hun grillrestaurant heropent op 10 mei op de site van ‘t Veilinghuis langs de Tongersesteenweg. “Twee maanden heb ik na de brand in de put gezeten, maar het was Luc van 't Veilinghuis die mij overtuigde om er opnieuw voor te gaan”, vertelt Lars.