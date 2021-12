“Het pakketje viel plots uit het plafond van onze woning”: Andy en Jelena gaan op zoek naar Sylvette, schrijfster van 50 jaar oude liefdesbrieven

Amper een maand geleden kochten Jelena Jeca en Andy Bracke uit Mol hun nieuwe woning in Kortessem. “We hadden het huis gekocht van een vrouw die ons vertelde dat haar broer hier altijd gewoond had. Hij had een moeilijk leven gekend en was net overleden", vertelt Jelena. “Het huis zag er ook een beetje triestig uit. Er is niet eens een keuken of een badkamer. We zijn nu dus volop bezig met de eerste afbraakwerken: muren strippen, vloeren uitbreken en alle rommel opruimen.”