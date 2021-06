Dan toch geen stal met 177.000 kippen: boer draait kar en trekt dossier voor megaproject plots in

Hasselt Melding over mogelijke geweerscho­ten in Hasselt blijkt vals alarm

30 mei De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) werd in de nacht van zaterdag op zondag gecontacteerd in verband met mogelijke geweerschoten in de Hasseltse binnenstad. Ongerustheid bleek echter niet nodig, want het ging in werkelijkheid gewoon om vuurwerk.