Broodfokkers krijgen een maand cel en levenslang verbod om honden te houden: ‘verregaande vorm van verwaarlozing”

Limburg Dartsen mag nog steeds, toch schort Limburgse Darts Liga de competitie op

Na de nieuwe samenkomst van het Overlegcomité is het nog steeds toegelaten om binnen te sporten, evenwel zonder publiek. Mag ik nog altijd biljarten en dartsen op café? Volgens FOD Economie wel: “Tot nader order is het gebruik van kans- en caféspelen - zoals biljart, snooker, kickers, darts - toegestaan. Klanten mogen die spelen ook rechtstaand spelen.” Toch schort de Limburgse Darts Liga de competitie op. “De maatregelen zijn te nipt en te streng geworden”, klinkt het in een mededeling. “Diverse ploegen hebben meerdere leden in quarantaine. We merken zelf ook een enorme verspreiding van het virus. Het bestuur heeft daarom besloten om de competitie op te schorten tot 2022. De drie spelweken van dit jaar zullen worden verplaatst.”

26 november