Broers krijgen werkstraf nadat ze bejaarde bestuurder (71) gebroken neus slaan na inhaalmanoeuvre

Kortessem/Bilzen/WellenTwee broers uit Bilzen die op 2 juli 2021 een bejaarde man (71) hard aanpakten na een inhaalmanoeuvre in Kortessem, zijn daarvoor veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Het slachtoffer hield een gebroken neus en drie gebroken ribben over aan de aanval.

Over wat er op 2 juli 2021 precies gebeurde, lopen de versies van de broers en de bejaarde man uit Wellen uit elkaar. “Mijnheer is voor ons ingereden,” beschreef oudste broer S.V. (22) voor de strafrechtbank in Tongeren. “Hij heeft zijn middelvinger opgestoken. We zijn uitgestapt om met hem te praten maar hij wilde terug vertrekken. Mijn broer heeft dan tegen de lamp van zijn voertuig gestampt en hij is tegen onze auto gereden. Ik dacht dat mijn broer tussen de auto zat en heb hem dan in elkaar geslagen. Het is de eerste keer dat mij zoiets overkomt.”

Het slachtoffer hield een gebroken neus en drie gebroken ribben over aan de aanval en was net geen zes maanden buiten strijd. Volgens de aanklager deelden beide broers slagen en stampen uit aan het slachtoffer. De advocaat van de zeventiger betwistte met klem dat zijn cliënt de broers uitdaagde. “Zij werden klemgereden. Mijn cliënt wilde wegrijden omdat hij voelde dat hij zwaar aangevallen zou worden maar zijn voet schoot van de koppeling. Ze hebben een bejaarde man, die met zijn gordel vastgemaakt zat in de wagen en geen kant op kon, zwaar in elkaar geslagen. Dat is het toppunt van lafheid en heeft voor immense stress gezorgd.”

“Wat de aanleiding ook moge zijn van het geschil tussen beklaagden en het slachtoffer, het gebruiken van zware agressie in het verkeer kan geenszins getolereerd worden,” oordeelde de strafrechter in Tongeren. Hij legde de twee broers naast de werkstraf van 80 uur ook elk een boete van 1.800 euro op. Aan het slachtoffer en zijn echtgenote, die bij hem in de wagen zat, moeten de broers een schadevergoeding van 4.500 euro betalen.

