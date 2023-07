DRUGSBARON­NEN. Luxeleven op parelwitte stranden van Marbella: hoe ‘wietdea­ler­tje’ Geert F. uitgroeide tot spilfiguur in de grootste drugs­vangst ooit in Europa

Ondanks zijn indrukwekkende criminele carrière is Geert F. (50) uit het Limburgse Borgloon weer een vrij man. De drugsbaron en topman van motorclub Bandidos werd in oktober 2021 opgepakt in het Spaanse Marbella. Daar leidde hij al jaren een luxeleven, als kopstuk achter de grootste drugsladingen ooit in Europa. Of hoe de kleine cannabisdealer uitgroeide tot beruchte cokebaron met een kalasjnikov op zijn voorhoofd en ‘Fuck the police’ in zijn nek getatoeëerd.