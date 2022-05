AWV vernieuwt ‘s nachts asfaltlaag op de Tongersesteenweg in Kortessem

Elke rijrichting zal ongeveer één week in beslag nemen. In het weekend wordt er niet gewerkt. Tijdens de werken volgen fietsers in beide richtingen een omleiding via de Klokkenhofstraat, de Mersenhovenstraat en de Bredeweg. Gemotoriseerd verkeer richting Hasselt volgt een omleiding via de Brandstraat en de Stationsstraat. Na de asfalteringswerken worden nog nieuwe markeringen aangebracht.