28.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Kortessem raakten jullie het meest in 2022: van de eerste sneeuw tot kerstsfeer in Vliermaal

KortessemMeer dan 28.000 keer, zo vaak werd er afgelopen jaar op een artikel van Het Laatste Nieuws uit Kortessem geklikt. Wij brachten verhalen met een lach en een traan, jullie lazen ze massaal. Van de eerste sneeuw in Kortessem tot kerstsfeer in Vliermaal: wij maakten een jaaroverzicht met de artikels uit Kortessem die jullie het meest konden bekoren.

Het meest gelezen artikel in Kortessem dit jaar is een huizenjacht met Kortessem als een gezellige baken van rust tussen Tongeren, Bilzen en Hasselt. “Het is die rust die de meeste inwoners echt aantrekt”, wist vastgoedmakelaar Rudiger Hertogen te vertellen. “Er zijn veel fiets- en wandelpaden, het prachtige Bellevuebos ligt deels in Kortessem, de fruitstreek staat elk jaar prachtig in bloei en bovendien heb je er ook echt alles.”

Ook het stuk over Vliermaal dat in december in een heus kerstdorp veranderde is veel gelezen. Als het van Vliermaal Events afhing, werd het dorp in Kortessem in december helemaal omgedoopt tot een kerstdorp. De vereniging haalde alles uit de kast om zoveel mogelijk woningen te versieren, en leverde 200 verlichte kerstdennen op evenveel adressen. “We hopen zo de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen”, zei Jordy Lemmens, één van de initiatiefnemers.

Om in de kerstsfeer te blijven ontwaakte Zuid-Limburg op 5 december onder een laagje eerste sneeuw. Wallonië was een week eerder aan de beurt maar begin december was er ook een laagje sneeuw in Limburg te zien. Dat leverde prachtige beelden op.

Van feestelijk nieuws naar negatiever nieuws, want in juni kregen twee broers een werkstraf van 80 uur nadat ze een bejaarde bestuurder (71) sloegen na een inhaalmanoeuvre. Het slachtoffer hield een gebroken neus en drie gebroken ribben over aan de aanval.

Afsluiten doen we met Foodtruckfestival ‘Chefs on Wheels’. Op 27 en 28 augustus palmden de foodtrucks van ‘Chefs on Wheels’ het Kerkplein van Kortessem in. De chefs serveerden hun lekkerste hapjes en de muzikanten zorgden voor een muzikaal sausje.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

