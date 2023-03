Zware neerslag en bewolking in Kortenberg vanmiddag

“Vanaf nu kan je de Gordel ook lopen!” Sportevene­ment kiest Druiven­streek als centrum en komt met enkele nieuwighe­den

Bijgestaan door burgemeesters en schepenen uit de Druivenstreek kondigde Vlaams minister van Sport en Vlaamse Rand Ben Weyts zaterdagmiddag in Overijse de Gordel van 2023 aan. Op zondag 3 september zal het jaarlijkse evenement, naast de vaste uitvalsbasis in Huizingen, de vijf gemeenten van de Druivenstreek aandoen. “Wandelen en fietsen kon al op de Gordel, dit jaar kan ook hardlopen”, zegt burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes (N-VA). Daarbovenop had ze nog opwindend sportnieuws te melden.