Zestiger nog steeds in levensgevaar na crash op E40 in Everberg

Tervuren Kayden zorgt voor eerste vierge­slacht bij familie Somers

Voor het eerst hebben ze bij de familie Somers een mannelijk viergeslacht in de rangen. Dat meldt Kimberly Adams aan onze redactie. Kimberly beviel vorig jaar van een zoontje Kayden. Daarmee zijn er in haar schoonfamilie nu vier mannelijke generaties in leven.

5 augustus