ZAPfest zoekt tienerdeejays

Hoe maak ik een speel­plaats klimaatbe­sten­dig? Provincie stelt praktische gids voor in De Bijenkorf

In steeds meer scholen moet de betonnen speelplaats plaatsmaken voor een onthard groen landschap. Zo ook in basisschool De Bijenkorf, waar het speelterrein al in 2017 vergroend en klimaatbestendig werd gemaakt. Om andere scholen te helpen in de voetsporen te treden van De Bijenkorf stelde provincie Vlaams-Brabant er gisteren de nieuwe inspiratiegids ‘Natuur Op School’ voor: een document met praktische handvaten tegen de opwarming van de wereldbol.