Winnaars eindejaarsactie ‘Hier is’t te doen’ krijgen prijzenpakket

Zaventem Onverbeter­lij­ke gauwdief krijgt 2 jaar cel

Een man die zich schuldig had gemaakt aan een reeks gauwdiefstallen op de luchthaven en op de treinen naar de luchthaven is veroordeeld tot 2 jaar cel. De man was in 2017 al eens tot een gevangenisstraf veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar liet ditmaal verstek gaan voor de rechtbank.

13:51