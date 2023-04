Wind verwacht – dit wordt het weer in Kortenberg

Café ’t Volkshuis nog geen twee jaar na heropening weer dicht: “Jammer, maar reden zal binnenkort duidelijk worden”

Wie komend weekend een pintje hoopte te drinken in café ’t Volkshuis in Zaventem zal er voor een gesloten deur staan. Nog geen twee jaar nadat Bart Geirnaert en Peter Thiry er achter de toog kropen, is de kroeg namelijk alweer gesloten. Een reden voor de sluiting willen ze voorlopig niet geven. De vzw V.T.A., de beheerder van het café, zegt op zoek te gaan naar nieuwe uitbaters.