Werken kruispunt Leuvensesteenweg met Karterstraat en Stationsstraat verlengd

Noodzake­lij­ke werken De Watergroep in verschil­len­de straten

Op 18 en 19 april is het Vlaams waterbedrijf De Watergroep aan de slag op verschillende plaatsen in Kampenhout. De werken kunnen drukschommelingen en onderbrekingen in het leidingwater veroorzaken in de omgeving, waarschuwt de watermaatschappij.