Werken in een gesloten jeugdinstelling? Daar gooien ze je meteen in de realiteit (een virtuele dan wel): “Dankzij levensechte scenario’s kunnen sollicitanten meteen hun kwaliteiten tonen”

KortenbergIn heel Vlaanderen gaan verschillende gesloten jeugdinstellingen hun capaciteit uitbreiden en daarom gaan er ook meer dan 40 nieuwe leefgroepbegeleiders aan de slag. De kandidaten worden vanaf nu tijdens hun sollicitatie al meteen op een heel unieke en innovatieve manier ondergedompeld in een leefgroep. “Aan de keukentafel of in de sporthal: sollicitanten worden dankzij een VR-bril getest op hun vaardigheden als leefgroepbegeleider”, vertelt Niels Heselmans van Opgroeien.

In de gemeenschapsinstellingen van Everberg, Beernem, Wingene, Ruiselede en Mol worden jongeren op vraag van de jeugdrechter opgevangen wanneer ze een delict plegen of daarvan verdacht worden. De jongeren komen terecht in een gesloten setting, leven samen met andere jongeren in een leefgroep en volgen onderwijs op de campus. “In het voorjaar van 2023 wordt onder meer de capaciteit van de instelling in Everberg, een deelgemeente van Kortenberg, opgetrokken van 45 naar 79 jongeren”, vertelt Niels Heselmans van Opgroeien. “Het nieuwe jeugddelinquentiedecreet dat in maart in voege treedt zorgt er ook voor dat jongeren hier maximaal één maand in plaats van twee verblijven. Hoe langer jongeren in gesloten gemeenschap verblijven, hoe groter de impact. We gaan nu door middel van efficiënte expertise de jongeren die hier verblijven sneller heroriënteren.”

Quote We merkten dat het voor kandidaten moeilijk was om zich in te beelden hoe het eraan toegaat in een gesloten instelling. Dankzij virtuele cases worden kandidaten nu tijdens een sollicita­tie­ge­sprek voor het eerst op een unieke en innovatie­ve manier ondergedom­peld in de praktijk Niels Heselmans

In heel Vlaanderen gaan er binnenkort meer dan 40 nieuwe leefgroepbegeleiders aan de slag in verschillende gesloten instellingen. Om de zoektocht naar nieuwe collega’s kracht bij te zetten, zet het agentschap Opgroeien voor het eerst virtuele realiteit in tijdens de sollicitatieprocedure. Zo kunnen kandidaten via een VR-bril zelf ervaren hoe het eraan toegaat in een gemeenschapsinstelling.

Ervaren leefgroepbegeleiders

“Om die zoektocht een extra impuls te geven, krijgen kandidaten nu virtuele cases voorgelegd. Een VR-bril voert hen naar de leefgroep of de sporthal, waar ze in een levensechte situatie terechtkomen die zich in de instelling afspeelt.”

Volledig scherm Een VR-bril voert hen naar de leefgroep of de sporthal, waar ze in een levensechte situatie terechtkomen die zich in de instelling afspeelt © JSL

“We merkten dat het voor kandidaten moeilijk was om zich in te beelden hoe het eraan toegaat in een gesloten instelling.”, vervolgt Niels Heselmans van Opgroeien. “En natuurlijk hebben we niet de mogelijkheid om iedereen zomaar rond te leiden op de campus. Daarom sleutelden we samen met ervaren leefgroepbegeleiders aan drie levensechte scenario’s die zich kunnen voordoen in de instelling. Met een groep jonge acteurs, die de rollen van onze jongeren vertolken, en de hulp van 360°-technologie konden we verschillende scenario’s vastleggen. En zo worden kandidaten nu tijdens een sollicitatiegesprek voor het eerst op een unieke, innovatieve manier ondergedompeld in één van de drie situaties die hen tot aan de keukentafel, de zithoek van de leefgroep of de sporthal leiden.”

Quote Je begeeft je samen met andere begelei­ders en jongeren even helemaal in de leefgroep en door je observa­ties en evaluatie van het scenario kan je je kwalitei­ten meteen in de kijker zetten Leefgroepbegeleider Wannes (23)

Dankzij de virtuele opdrachten worden de kandidaten getest op hun vaardigheden om als leefgroepbegeleider alert te kunnen observeren hoe situaties plots veranderen. “En we kunnen als werkgever beter in kaart brengen hoe ze zelf zouden reageren. Tegelijk geloven we dat de inzet van gamification ook extra kandidaten kan aantrekken die het verschil willen maken voor jongeren die op een uiterst cruciaal punt in hun leven beland zijn. We zoeken daarbij vooral collega’s die afstudeerden als criminoloog, psycholoog, orthopedagoog of maatschappelijk werker”, besluit Niels.

Realistische weergave

Wannes (23) is één van de leefgroepbegeleiders die tijdens zijn recente sollicitatie een virtuele cases kreeg voorgeschoteld. “Als je geen ervaring hebt in een leefgroep en je dus niet goed weet wat te verwachten, dan is dit een heel realistische weergave”, vertelt hij over de drie scenario’s door middel van een VR-bril . “Ik had voor mijn sollicitatie al ervaring als leefgroepbegeleider, maar zelfs dan is het eigenlijk een heel handige tool. Je begeeft je samen met andere begeleiders en jongeren even helemaal in de leefgroep en door je observaties en daaropvolgende evaluatie van het scenario kan je je kwaliteiten meteen in de kijker zetten. Het zijn zaken die je in een leefgroep dagelijks meemaakt, dus je werkgever weet ook meteen wat ze in de praktijk van kandidaten kunnen verwachten.”

Volledig scherm Campusverantwoordelijke Wim en leefgroepbegeleider Wannes (23). © JSL

Volledig scherm Gesloten jeugdinstellingen plaatsen sollicitanten met VR-bril in levensechte scenario’s © JSL

