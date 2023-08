Welzijnshuis zoekt chauffeurs voor voedselbedeling

Verboden voor zwaar vervoer, maar toch blokkeert vrachtwa­gen tijdlang Capucijnen­poort: moeilijke ochtend­spits in Tervuren

In Tervuren was het dinsdagochtend aanschuiven geblazen op de omleidingsroute van de wegverzakking in de Duisburgsesteenweg. Een vrachtwagenbestuurder blokkeerde namelijk een tijdje de Capucijnenpoort.