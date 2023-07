WEER. Vanochtend lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Kortenberg

Na 41 jaar hangt kapper Paul (63) kam en schaar aan de haak: “Gewrichten willen niet meer mee”

41 jaar lang al baat Paul Janssens (63) zijn kapsalon Hairstyle Paul in de Watertorenlaan in Zaventem uit, maar nu vrijdag hangt hij zijn schaar en kam aan de haak. Met pijn in het hart, zegt hij zelf. Maar zijn gewrichten willen niet meer mee en daardoor moet hij noodgedwongen stoppen. “Niet alleen het werk op zich, maar vooral mijn klanten ga ik heel hard missen”, klinkt het.