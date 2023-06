WEER. Vanochtend helder weer in Kortenberg

Politiezo­ne HerKo zet in op aanpak intrafami­li­aal geweld met sensibili­se­rings­cam­pag­ne: “Kijk niet weg”

Met de lancering van de campagne “Goed dat je belt. We gaan je helpen” wil de politiezone Herent-Kortenberg vooral die slachtoffers bereiken die nog verborgen blijven, die geïsoleerd leven en om een of andere reden geen hulp durven zoeken of aangifte durven van intrafamiliaal geweld. De politiezone wil ook getuigen oproepen om niet weg te kijken, maar mogelijke signalen van huiselijk geweld te melden.