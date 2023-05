WEER. In Kortenberg helder met enkele wolkenvelden vanochtend

130 jaar oude en beschermde brug in Park van Tervuren wordt gerestau­reerd: oorspronke­lijk uitzicht blijft behouden

In het Park van Tervuren is de Regie der Gebouwen gestart met de restauratie van de voetgangers- en fietsersbrug aan de Keizerinnedreef. Die is 130 jaar oud en beschermd als monument. De restauratie is broodnodig, want de brug voldoet niet meer aan de eisen rond veiligheid en stabiliteit. De werken zullen tot het voorjaar van 2024 duren.