WEER. In Kortenberg bewolkt weer vanochtend

“Je gaat stikken in je eigen bloed”: jaloerse ex (32) riskeert vijf jaar cel voor poging moord op liefdesri­vaal

Hij kende zijn slachtoffer niet persoonlijk, maar toch jaagde hij zijn liefdesrivaal op als loslopend wild. Maxime C. (32) uit Herent kon het niet verkroppen dat de burgerlijke partij een kortstondige relatie had met zijn ex. In februari vorig jaar reed hij haar nieuwe partner aan op zijn fiets. Het parket eist nu vijf jaar cel voor poging moord. “Die anabole steroïden hadden een negatief effect op mijn cliënt.”