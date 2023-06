WEER. Helder weer in Kortenberg vanochtend

NET OPEN. Dina (20) opent kapsalon in gebouw waarin haar ouders twee keer een café uitbaatten: “Reclame op gevel kan blijven hangen”

De 20-jarige Dina Buelens heeft zopas haar kapsalon Victoria in de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek geopend. Opvallend: ze doet dat in het pand waarin haar ouders twee keer het gelijknamige café uitbaatten. “Door de naam te behouden, moeten we de reclame aan de voorgevel niet veranderen (lacht)”, klinkt het.