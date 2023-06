WEER. Helder weer in Kortenberg vanochtend

Paradise City draait deze zomer al voor de helft op zon­ne-ener­gie, maar organisa­tie wil nóg beter doen: “In 2025 draaien we volledig op hernieuwba­re energie”

Paradise City in Perk is nu al het groenste muziekfestival van het land en zelfs één van de groenste ter wereld, maar de organisatie wil nóg groener worden. Het festival heeft immers de ambitie om over twee jaar volledig op hernieuwbare energie te draaien. Voor de editie van dit jaar – over een maand – stijgt het aandeel zonne-energie in het totale energieverbruik ook al van 20 naar 50 procent.