Week lang hinder door werken in Frans Mombaersstraat

Wagen op flank in centrum Moorsel nadat bestuur­ster tegen twee geparkeer­de voertuigen knalt

In de Moorselstraat in de Tervuurse deelgemeente Moorsel is een wagen dinsdagochtend op de flank beland. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend, maar de bestuurster zou eerst tegen een geparkeerde wagen gereden zijn. Ook een tweede geparkeerde auto liep schade op.