Weegbrug dag lang defect: deel recyclagepark tijdje gesloten

De problemen aan de weegbrug in het recyclagepark in Kortenberg begonnen dinsdag. Door het defect was het gedeelte van het park dat achter de weegbrug ligt tijdelijk afgesloten. Daardoor moesten Kortenbergenaren met hun afval dat over de weegbrug moet naar de Ecowerf-recyclageparken in Herent en Haacht. Maar woensdagmiddag liet Ecowerf weten dat het probleem opgelost was en de weegbrug opnieuw werkte.