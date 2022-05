Wandelaarster vindt lichaam in vijver bij de Prinsendreef

Spaargids.be Je tuinhuis, bloemen­perk of zwembad veilig stellen? Zo zinvol is een aparte verzeke­ring voor je tuin

Heel wat mensen herontdekten tijdens de lockdown hun tuin. Misschien is dit dan ook het goede moment om even stil te staan bij de verzekering ervan. Wat als je tuinmeubilair beschadigd raakt door intense hagel of brand? Of je bloemenperk of gazon bezoek krijgt van loslopend wild of vandalen? Stel dat je opstaand zwembad lek slaat... Spaargids.be gaat voor je na of je verzekering tussenbeide komt.

9:48