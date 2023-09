Verkeersmaatregelen door wielerwedstrijd Super 8 Classic

Digidokter helpt inwoners Kampenhout met digitale probleem­pjes vanaf eind deze maand

In samenwerking met Avansa Halle-Vilvoorde verwelkomt lokaal bestuur Kampenhout vanaf 26 september ‘Digidokter’ Mark Van Leuven in de bibliotheek. Al wie kleine of grote vragen, problemen of frustraties heeft tijdens het werken met een smartphone, laptop of tablet, is van harte welkom.