Verkeersmaatregelen door Big Splash op zaterdag

Van 6 tot 22 uur is er eenrichtingsverkeer in de Wijnegemhofstraat tussen de Sint-Antoniusstraat en de Dorpsstraat. Verkeer is alleen in de richting van de Dorpsstraat mogelijk. Voorts is er ook eenrichtingsverkeer in de Sint-Antoniusstraat vanaf de Dorpsstraat richting de Wijnegemhofstraat. Wie van de parking van de voetbal rijdt, moet verplicht naar rechts draaien. Hetzelfde geldt voor wie van de parking van buurtwinkel Proxy Delhaize rijdt en wie van de Alfons Dewitstraat naar de Sint-Antoniusstraat gaat. Er is een omleiding voorzien via de Dorpsstraat, Sint-Antoniusstraat en de Wijnegemhofstraat.