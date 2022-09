Vaccinatiecentrum zoekt medische vrijwilligers

Bertem Rode Kruis Ber­tem-Huldenberg houdt bloedinza­me­ling op 3 oktober

Op 3 oktober kan je opnieuw bloed gaan doneren in Vlieg-In in Leefdaal. Het Rode Kruis van Bertem en Huldenberg organiseert er dan opnieuw een bloedinzameling. Doneren is nog altijd broodnodig en redt levens. Wie daarmee nog niet overtuigd is, kan bovendien ook filmtickets winnen door te bloed te geven.

26 september