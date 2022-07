Uitslaande brand in Bosstraat

Steenokkerzeel/Londerzeel/Sterrebeek/Kraainem Onze regio zingt en feest in aanloop naar Vlaamse feestdag

In verschillende gemeenten in onze regio is zaterdag feest gevierd in het kader van de Vlaamse feestdag van nu maandag. Onder meer in Steenokkerzeel werd luid meegezongen met Nederlandstalige liedjes.

10 juli