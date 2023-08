Vijftal in cel voor drugssmok­kel via luchthaven: “Twee verdachten werkten op de luchthaven”

Vijf verdachten die eind vorige maand opgepakt werden in een onderzoek naar drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zitten nog steeds in de cel. Twee bagageafhandelaars die werkten in opdracht van een drugsbende werden op heterdaad betrapt toen ze verschillende koffers gevuld met cocaïne uit een vliegtuig haalden.